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Анчелотти: «Выйди „Бавария“ на пик формы сейчас, мы бы пожалели об этом весной»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: мнение, Бавария, Анчелотти Карло
Сегодня, 16:16 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти заверил поклонников мюнхенского клуба в том, что команда в нынешнем сезоне еще не показывала всего, на что она способна:

«„Бавария“ может еще прибавить, и у нас есть время для этого.

Если бы мы вышли на пик формы во время первой половины сезона, то пожалели бы об этом весной.

Мы намерены выиграть Бундеслигу и пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. Моя цель - полуфинал турнира, большее уже зависит от мелочей, которые порой невозможно контролировать».

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