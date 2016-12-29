Анчелотти: «Выйди „Бавария“ на пик формы сейчас, мы бы пожалели об этом весной»
Сегодня, 16:16 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти заверил поклонников мюнхенского клуба в том, что команда в нынешнем сезоне еще не показывала всего, на что она способна:
«„Бавария“ может еще прибавить, и у нас есть время для этого.
Если бы мы вышли на пик формы во время первой половины сезона, то пожалели бы об этом весной.
Мы намерены выиграть Бундеслигу и пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. Моя цель - полуфинал турнира, большее уже зависит от мелочей, которые порой невозможно контролировать».
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