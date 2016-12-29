«Крылья Советов» расторгли контракт с экс-наставником Веркаутереном
Сегодня, 16:42 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал, что самарский клуб расторг контракт с бывшим главным тренером команды Франком Веркаутереном:
«С Франком все улажено, сегодня мы отправили все документы в лигу. Соглашение о расторжении контракта было подписано. Таким образом, он будет отзаявлен в качестве главного тренера».
Примечательно, что бельгийский специалист был отправлен в отставку почти два месяца назад, однако действие трудового соглашения с ним до сих пор не было прекращено.
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