«Крылья Советов» расторгли контракт с экс-наставником Веркаутереном

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал, что самарский клуб расторг контракт с бывшим главным тренером команды Франком Веркаутереном:

«С Франком все улажено, сегодня мы отправили все документы в лигу. Соглашение о расторжении контракта было подписано. Таким образом, он будет отзаявлен в качестве главного тренера».

Примечательно, что бельгийский специалист был отправлен в отставку почти два месяца назад, однако действие трудового соглашения с ним до сих пор не было прекращено.