«Зениту» интересен полузащитник «Палмейраса»

«Зенит» продолжает поиск усиления полузащиты. В сферу интересов петербургского клуба попал полузащитник «Палмейраса» Роджер Гуэдеш. Стоимость 20-летнего хавбека, за которым следили скауты «Зенита», составляет 5,5 млн евро. При этом права на него принадлежат не только «Палмейрасу», но и «Крисиуме», у которой они выкуплены частично.