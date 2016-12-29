«Зениту» интересен полузащитник «Палмейраса»
Сегодня, 17:41 | Источник: Espn.com | Редакция: Сергей Иванов
«Зенит» продолжает поиск усиления полузащиты. В сферу интересов петербургского клуба попал полузащитник «Палмейраса» Роджер Гуэдеш. Стоимость 20-летнего хавбека, за которым следили скауты «Зенита», составляет 5,5 млн евро. При этом права на него принадлежат не только «Палмейрасу», но и «Крисиуме», у которой они выкуплены частично.
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