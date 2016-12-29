«Фиорентина» хочет построить новый стадион к 2021 году

«Фиорентина» вслед за «Ромой» планирует открыть новый стадион. Клуб предоставил планы строительства арены к 2021 году в городской совет. Планируется, что стадион будет вмещать 40 тысяч зрителей. В клубе ожидают, что следующий год уйдет на преодоление бюрократических препятствий и согласование документов.