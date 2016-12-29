Оздоевым заинтересовался «Сент-Этьен»

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев, которым интересовался «Локомотив», может продолжить карьеру за границей. Интерес к хавбеку проявляет французский «Сент-Этьен». Причем скауты этого клуба следят за несколькими российскими футболистами. «Сент-Этьен» не хочет платить за 24-летнего Оздоева 8 млн евро, а для начала намерен арендовать его.