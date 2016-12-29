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«Сандерленд» потерял Пикфорда на два месяца

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Сандерленд, Пикфорд Джордан
Сегодня, 18:55 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Вратарь «Сандерленда» Джордан Пикфорд, которым интересуются английские топ-клубы, получил травму. Во время матча с «Манчестер Юнайтед» (1:3) голкипер повредил колено. Обследование выявило серьезную травму. Восстановление Пикфорда займет два месяца.

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