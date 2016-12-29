«Сандерленд» потерял Пикфорда на два месяца

Вратарь «Сандерленда» Джордан Пикфорд, которым интересуются английские топ-клубы, получил травму. Во время матча с «Манчестер Юнайтед» (1:3) голкипер повредил колено. Обследование выявило серьезную травму. Восстановление Пикфорда займет два месяца.