«Сандерленд» потерял Пикфорда на два месяца
Сегодня, 18:55 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Вратарь «Сандерленда» Джордан Пикфорд, которым интересуются английские топ-клубы, получил травму. Во время матча с «Манчестер Юнайтед» (1:3) голкипер повредил колено. Обследование выявило серьезную травму. Восстановление Пикфорда займет два месяца.
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