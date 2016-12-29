Коутиньо и Матип не сыграют с «Манчестер Сити»
Начало матча: 31.12.2016, 20:30
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Матип Жоэль, Коутиньо Филиппе
Сегодня, 18:58 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, который ускоренно восстанавливается после травмы, все-таки не выйдет на поле до конца года. Он рассчитывал оправиться к матчу с «Манчестер Сити» 31 декабря. Однако сыграть из-за повреждения голеностопа не сможет. Не примет участия в матче и защитник «красных» Жоэль Матип также из-за травмы голеностопа.
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