Рейтинг@Mail.ru

Коутиньо и Матип не сыграют с «Манчестер Сити»

Матч: ЛиверпульЛиверпуль-:-Манчестер СитиМанчестер Сити
Начало матча: 31.12.2016, 20:30
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Матип Жоэль, Коутиньо Филиппе
Сегодня, 18:58 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, который ускоренно восстанавливается после травмы, все-таки не выйдет на поле до конца года. Он рассчитывал оправиться к матчу с «Манчестер Сити» 31 декабря. Однако сыграть из-за повреждения голеностопа не сможет. Не примет участия в матче и защитник «красных» Жоэль Матип также из-за травмы голеностопа.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
18:55 «Сандерленд» потерял Пикфорда на два месяца 0
Вчера
23:32 Слухи Бэйл может вернуться на поле в феврале 8
27 декабря 2016
15:53 Защитник «Атлетика» Альварес успешно прооперирован 4
04:46 Руни может пропустить матч против «Мидлсбро» из-за травмы 2
25 декабря 2016
13:25 Зидан планирует предоставить отдых Роналду в кубковом матче с «Севильей» 48
24 декабря 2016
22:34 Кирикеш получил травму бедра 1
14:00 Алекс Сандро может пропустить две-три недели 5
05:17 После столкновения на поле у Жиньяка диагностировали кратковременную потерю памяти 5
00:37 Терри вернулся в строй 2
23 декабря 2016
21:53 У защитника «Атлетика» Альвареса выявлен рак 14
все материалы по этой теме
Турниры