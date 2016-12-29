Коутиньо и Матип не сыграют с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, который ускоренно восстанавливается после травмы, все-таки не выйдет на поле до конца года. Он рассчитывал оправиться к матчу с «Манчестер Сити» 31 декабря. Однако сыграть из-за повреждения голеностопа не сможет. Не примет участия в матче и защитник «красных» Жоэль Матип также из-за травмы голеностопа.