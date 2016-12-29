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Экс-игрок «Ювентуса» и «Ливерпуля» Поульсен завершил карьеру

Соккер.Ру // Заграница: игроки, Дания, Поульсен Кристиан
Сегодня, 19:40 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов

Датский полузащитник Кристиан Поульсен объявил о завершении карьеры. 36-летний хавбек не мог найти клуб с лета 2015 года. Он отклонял предложения из США, Китая и Индии. В прошлом Поульсен выступал за «Ювентус», «Ливерпуль», «Севилью» и «Аякс». В составе сборной Дании он провел 92 матча.

В этом году многие известные футболисты завершили карьеру. Например, форвард Мирослав Клозе.

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