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Кафанов: «„Ростов“ хотел купить Крицюка»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Ростов, Краснодар, Крицюк Станислав
Сегодня, 19:47 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Сергей Иванов

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов признался, что его клуб хотел купить вратаря Станислава Крицюка до его перехода в «Краснодар».

«Хотели купить Крицюка перед тем, как он перешел в „Краснодар“. Позвонили, узнали стоимость и отказались».

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