Кафанов: «„Ростов“ хотел купить Крицюка»
Сегодня, 19:47 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Сергей Иванов
Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов признался, что его клуб хотел купить вратаря Станислава Крицюка до его перехода в «Краснодар».
«Хотели купить Крицюка перед тем, как он перешел в „Краснодар“. Позвонили, узнали стоимость и отказались».
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