Кафанов: «„Ростов“ хотел купить Крицюка»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов признался, что его клуб хотел купить вратаря Станислава Крицюка до его перехода в «Краснодар».

«Хотели купить Крицюка перед тем, как он перешел в „Краснодар“. Позвонили, узнали стоимость и отказались».