«Болонья» арендует у «Атлетико» Черчи

Нападающий «Атлетико» Алессио Черчи может перейти в «Болонью», которая не сумела его подписать прошлым летом. В Мадриде на экс-игрока «Торино», «Дженоа» и «Милана» не рассчитывают, поэтому в январе он сменит команду. «Болонья» арендует Черчи с правом выкупа.