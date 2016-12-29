«Болонья» арендует у «Атлетико» Черчи
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: аренда игроков, Атлетико М, Болонья, Черчи Алессио
Сегодня, 20:45 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Атлетико» Алессио Черчи может перейти в «Болонью», которая не сумела его подписать прошлым летом. В Мадриде на экс-игрока «Торино», «Дженоа» и «Милана» не рассчитывают, поэтому в январе он сменит команду. «Болонья» арендует Черчи с правом выкупа.
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