ФИФА должна решить судьбу шести израильских клубов из-за резолюции ООН

ФИФА оказалась под давлением из-за решения ООН по израильским поселениям на территории Палестины. Ранее была принята резолюция, запретившая Израилю организовывать поселения на палестинских территориях. У ФИФА могут возникнуть проблемы из-за статуса шести израильских клубов, которые расположены на палестинской территории. Организация должна принять решение по их судьбе и статусу.

Ранее ФИФА сталкивалась с политическим давлением из-за включения в свой состав Косово.