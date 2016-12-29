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ФИФА должна решить судьбу шести израильских клубов из-за резолюции ООН

Соккер.Ру // Израиль. Премьер-Лига 2015/2016, Организация: ФИФА, Израиль
Сегодня, 20:51 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

ФИФА оказалась под давлением из-за решения ООН по израильским поселениям на территории Палестины. Ранее была принята резолюция, запретившая Израилю организовывать поселения на палестинских территориях. У ФИФА могут возникнуть проблемы из-за статуса шести израильских клубов, которые расположены на палестинской территории. Организация должна принять решение по их судьбе и статусу.

Ранее ФИФА сталкивалась с политическим давлением из-за включения в свой состав Косово.

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