ФИФА должна решить судьбу шести израильских клубов из-за резолюции ООН
Сегодня, 20:51 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
ФИФА оказалась под давлением из-за решения ООН по израильским поселениям на территории Палестины. Ранее была принята резолюция, запретившая Израилю организовывать поселения на палестинских территориях. У ФИФА могут возникнуть проблемы из-за статуса шести израильских клубов, которые расположены на палестинской территории. Организация должна принять решение по их судьбе и статусу.
Ранее ФИФА сталкивалась с политическим давлением из-за включения в свой состав Косово.
Другие материалы по теме:
Вчера
21 декабря 2016
14:09 Официально Мутко зарегистрирован в качестве кандидата на пост члена Совета ФИФА 23
20 декабря 2016
16:23 Комитет по этике ФИФА рассмотрит кандидатуру Мутко на пост в совете организации до 16 февраля 15
19 декабря 2016
18 декабря 2016
Или войдите через
------------------------------------------------------------
а чего решать-ФИФА сама заложила бомбу замедленного действия не разрешив крымским клубам участвовать в чемпионате России!Теперь ситуация повторяется!!!!