Агент: «Думаю, Будковский покинет „Анжи“»

Агент нападающего «Анжи» Филиппа Будковского Вадим Шаблий отметил, что 24-летний украинец будет в числе тех, кто покинет махачкалинскую команду после смены владельца и политики клуба.

«Пока мы решаем вопросы с „Анжи“, дальше будет видно. Думаю, что Будковский покинет махачкалинский клуб».