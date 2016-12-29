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Агент: «Думаю, Будковский покинет „Анжи“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Анжи, Будковский Филипп
Сегодня, 20:54 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Агент нападающего «Анжи» Филиппа Будковского Вадим Шаблий отметил, что 24-летний украинец будет в числе тех, кто покинет махачкалинскую команду после смены владельца и политики клуба.

«Пока мы решаем вопросы с „Анжи“, дальше будет видно. Думаю, что Будковский покинет махачкалинский клуб».

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