Агент: «Думаю, Будковский покинет „Анжи“»
Сегодня, 20:54 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов
Агент нападающего «Анжи» Филиппа Будковского Вадим Шаблий отметил, что 24-летний украинец будет в числе тех, кто покинет махачкалинскую команду после смены владельца и политики клуба.
«Пока мы решаем вопросы с „Анжи“, дальше будет видно. Думаю, что Будковский покинет махачкалинский клуб».
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