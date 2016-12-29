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Президент Аргентины: «Тевес может вернуться через год в „Боку Хуниорс“»

Соккер.Ру // Аргентина. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Бока Хуниорс, Шанхай Шэньхуа, Тевес Карлос
Сегодня, 20:59 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов

Президент Аргентины Маурисио Макри считает, что нападающий Карлос Тевес, перешедший в «Шанхай Шэньхуа», может вернуться в «Боку Хуниорс» через год.

«Продажа Тевеса китайскому клубу улучшит дружбу между нашими странами. Как болельщик „Боки“ я не хотел, чтобы он уходил. Но знаю, что ему это нужно. Мне нравится Карлитос. Могу его понять. Карлитосу нужно взять небольшую передышку. Восемь месяцев пролетят быстро. Возможно, мы увидим его в „Боке“ в следующем году».

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