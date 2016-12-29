Президент Аргентины: «Тевес может вернуться через год в „Боку Хуниорс“»

Президент Аргентины Маурисио Макри считает, что нападающий Карлос Тевес, перешедший в «Шанхай Шэньхуа», может вернуться в «Боку Хуниорс» через год.

«Продажа Тевеса китайскому клубу улучшит дружбу между нашими странами. Как болельщик „Боки“ я не хотел, чтобы он уходил. Но знаю, что ему это нужно. Мне нравится Карлитос. Могу его понять. Карлитосу нужно взять небольшую передышку. Восемь месяцев пролетят быстро. Возможно, мы увидим его в „Боке“ в следующем году».