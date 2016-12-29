Федорчук: «Луческу в истории полный невежда»

Тренер и футбольный эксперт Олег Федорчук прокомментировал высказывание наставника «Зенита» и бывшего тренера «Шахтера» Мирчи Луческу о том, что Украина и Россия – это одна страна.

«Это не первое политическое высказывание Луческу. В свое время он агитировал за объединенный чемпионат, тоже мотивировал, мол, одни корни, одна страна.

Удивляться здесь нечему, Луческу – продукт той системы, а в Румынии советская пропаганда была намного выше, чем у нас. Он вышел из эпохи, когда делали выводы, не имея всей полноты картины. Как видим, он хороший тренер, но в истории совершенно не ориентируется, здесь он – полный невежда.

Почему многие страны делают преграды для работы у себя иностранных тренеров? Потому что если много будет таких как Луческу, они повлияют на общественное мнение. А это уже – глобальная политика. Что он и пытается сейчас делать, тем более, что дела в „Зените“ у него не идут. И тренер пошел другим путем, чтобы создать вокруг себя группу поддержки».