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Васкес и Ковачич получили травмы

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Реал, Ковачич Матео, Васкес Лукас
Сегодня, 21:49 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов

В лазарете «Реала» произошло пополнение. Травму получил нападающий Лукас Васкес и полузащитник Матео Ковачич. Васкес может пропустить четыре месяца и точно не сыграет с «Севильей» в Кубке Испании. У Ковачича диагностировано растяжение, и он вернется в строй быстрее.

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