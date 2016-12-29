Васкес и Ковачич получили травмы

В лазарете «Реала» произошло пополнение. Травму получил нападающий Лукас Васкес и полузащитник Матео Ковачич. Васкес может пропустить четыре месяца и точно не сыграет с «Севильей» в Кубке Испании. У Ковачича диагностировано растяжение, и он вернется в строй быстрее.