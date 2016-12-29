Президент «Урала»: «Если шейхи предложат хорошие деньги за Лунгу, мы его отпустим»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что по нападающему Чисамбе Лунгу есть предложение от «Аль-Джазиры» из ОАЭ.

«Получили письмо из ОАЭ, переговоры проведем позже. Если шейхи заплатят нам хорошие деньги, предложат высокую зарплату футболисту, то мы его, конечно, отпустим».