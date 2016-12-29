Китайский клуб за Брозовича может заплатить 50 млн евро

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович, который продлил контракт с клубом, может перебраться в Китай. По данным источника, за хорвата миланский клуб может выручить 50 млн евро – такое предложение поступило из Китая. «Интер» может принять предложение, чтобы выручить средства на усиление состава.