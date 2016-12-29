Ташуев: «Почти подписал договор с „Анжи“, но пришло новое руководство»

Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал слухи о возможном назначении на пост наставника «Анжи».

«Я провел переговоры по всем направлениям и договор уже должен быть подписан, но теперь пришло новое руководство...

Пока с этот вопрос не поднимался. Конечно, если руководители обратится ко мне вновь, я с удовольствием бы принял предложение и продолжил работать в „Анжи“. Это клуб, который я „поднимал“. Мне это было бы интересно».