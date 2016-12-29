«Спартаку» интересны Полоз и Канунников
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Полоз Дмитрий, Канунников Максим
Сегодня, 22:44 | Источник: Bobsoccer.ru | Редакция: Сергей Иванов
«Спартак», который рассчитывает усилить атаку, проявляет интерес к Дмитрию Полозу из «Ростова» и Максиму Канунникову из «Рубина». Оба 25-летних могут сменить команды при наличии хороших предложений. Полоз в нынешнем сезоне забил девять голов, включая пять забитых в Лиге чемпионов. Канунников забил четыре гола в 12 матчах РФПЛ.
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Кстати, Полоз был бы неплохим приобретением:) Может, и не нужен этот Самедов?:)
вопрос зачем ему без трофейный клуб не играющий в европе. обычно все игроки идут на повышение в карьере. здесь факт налицо. понижение. я бы еще понял если бы за 500 000 евро в неделю он перешел в китай. но в спартак где нет ни денег ни титулов это абсурд
вам все равно это не поможет стать чемпионами.