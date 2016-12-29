«Спартаку» интересны Полоз и Канунников

«Спартак», который рассчитывает усилить атаку, проявляет интерес к Дмитрию Полозу из «Ростова» и Максиму Канунникову из «Рубина». Оба 25-летних могут сменить команды при наличии хороших предложений. Полоз в нынешнем сезоне забил девять голов, включая пять забитых в Лиге чемпионов. Канунников забил четыре гола в 12 матчах РФПЛ.