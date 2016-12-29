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«Спартаку» интересны Полоз и Канунников

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Полоз Дмитрий, Канунников Максим
Сегодня, 22:44 | Источник: Bobsoccer.ru | Редакция: Сергей Иванов

«Спартак», который рассчитывает усилить атаку, проявляет интерес к Дмитрию Полозу из «Ростова» и Максиму Канунникову из «Рубина». Оба 25-летних могут сменить команды при наличии хороших предложений. Полоз в нынешнем сезоне забил девять голов, включая пять забитых в Лиге чемпионов. Канунников забил четыре гола в 12 матчах РФПЛ.

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