В «Урале» подтвердили уход Фонтанельо
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Урал, Фонтанельо Пабло, Иванов Григорий
Сегодня, 22:48 | Источник: ФК "Урал" | Редакция: Сергей Иванов
Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил, что защитник Пабло Фонтанельо уходит из команды.
«Уходит из „Урала“ Пабло Фонтанельо. Хотя пока об этом официально еще говорить рано. У него заканчивается контракт, и он сказал нам, что если ничего не получится с трудоустройством в другом клубе, то он вернется в Екатеринбург. Хотя с другой стороны, если мы сейчас усилимся хорошим центральным защитником, то Фонтанельо можно будет уже и не брать. От нас он уходит в никуда. У него пока нет предложений от других команд. В ближайшее время мы проведем переговоры с центральным защитником, который может стать нашим новичком. Если подпишем контракт, то сразу же опубликуем эту информацию на официальном сайте».
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