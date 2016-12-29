«Челси» и «Бавария» претендуют на де Врея

Защитник «Лацио» Стефан де Врей может покинуть команду. Интерес к 24-летнему голландцу проявляют сразу несколько клубов. Среди них «Челси» и «Бавария», которые хотят подписать его в январе. Контракт де Врея с «Лацио» рассчитан до 2018 года.