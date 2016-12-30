Иванов: «В „Урале“ будут ещё новички»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что команду ждет усиление зимой.

«Конечно, еще будут один-два новичка. Мы хотим усилить вратарскую позицию. И все-таки нам нужен еще один футболист в середину поля, где после ухода Асеведо у нас нет такого футболиста, который может отдать последний пас, который может доставить мяч до нападающих, чтобы те забили гол. На эту позицию мы ищем игрока. Накануне буквально мы подписали молодого парня из „Сибири“, заключили также контракт с молодым игроком из „Енисея“. Обоих футболистов – и Никиту Глушкова, и Александра Ломакина – мы приобрели. У каждого из них в контрактах была прописана сумма отступных. Также Александр Тарханов взял из своего предыдущего клуба „Славия“ правого полузащитника Николая Димитрова. Наш главный тренер очень на него надеется и говорит, что он принесет нам очень большую пользу.

Конечно, хотим усилить и нападение. Это самая проблемная линия. Но это не только у нас проблема: во всем мире клубы ищут нападающих. А нападающие как динозавры вымирают – их нет и нет. Пока не можем найти достойного забивного форварда. Своего пока воспитать тоже очень сложно. У нас есть молодой нападающий – Артем Юсупов. Я думаю, что мы его отпустим в аренду в команду „Спартак-2“, хотим, чтобы он сыграл в ФНЛ. Они готовы его просмотреть. Мы поставили условие: отпускаем только во вторую команду, не в молодежку. Посмотрим, как он себя проявит. Вообще, нападающих ищем постоянно. Селекционеры устали, наверное, смотреть. Приходят утром на работу и до позднего вечера просматривают различных игроков атаки – футболистов со всех стран мира. Надеемся на Конате, но думаю, что пока он все равно еще „сыроват“, хотя определенные задатки у него есть».