Зозулей интересуется клуб из Китая
Сегодня, 01:04 | Источник: eldesmarque.com | Редакция: Павел Молочный
Нападающим «Бетиса» Романом Зозулей интересуется клуб из Китая.
Руководство испанской команды готово отпустить 27-летнего украинского форварда и разрешило ему пропустить тренировку ради переговоров с китайским клубом.
Зозуля перешел в «Бетис» из «Днепра» летом этого года, но закрепиться в основном составе новой команды не сумел.
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