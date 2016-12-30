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Зозулей интересуется клуб из Китая

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Бетис, Зозуля Роман
Сегодня, 01:04 | Источник: eldesmarque.com | Редакция: Павел Молочный

Нападающим «Бетиса» Романом Зозулей интересуется клуб из Китая.

Руководство испанской команды готово отпустить 27-летнего украинского форварда и разрешило ему пропустить тренировку ради переговоров с китайским клубом.

Зозуля перешел в «Бетис» из «Днепра» летом этого года, но закрепиться в основном составе новой команды не сумел.

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