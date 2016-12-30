Нападающим «Бетиса» Романом Зозулей интересуется клуб из Китая.

Руководство испанской команды готово отпустить 27-летнего украинского форварда и разрешило ему пропустить тренировку ради переговоров с китайским клубом.

Зозуля перешел в «Бетис» из «Днепра» летом этого года, но закрепиться в основном составе новой команды не сумел.