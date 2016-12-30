Неймар уговаривает Коутиньо перейти в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Неймар предлагает своему коллеге по сборной Бразилии хавбеку Фелиппе Коутиньо, выступающему за "Ливерпуль, перейти в каталонский клуб.

По информации источника, одним из мотивом сине-гранатовых в подписании 24-летнего бразильца является то, что полузащитником интересуется мадридский «Реал».

Напомним, ПСЖ также нацелился на Коутиньо. Клуб из Парижа готов предложить за игрока 47 млн евро.