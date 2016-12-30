Неймар уговаривает Коутиньо перейти в «Барселону»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Ливерпуль, Неймар, Коутиньо Филиппе
Сегодня, 01:26 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Барселоны» Неймар предлагает своему коллеге по сборной Бразилии хавбеку Фелиппе Коутиньо, выступающему за "Ливерпуль, перейти в каталонский клуб.
По информации источника, одним из мотивом сине-гранатовых в подписании 24-летнего бразильца является то, что полузащитником интересуется мадридский «Реал».
Напомним, ПСЖ также нацелился на Коутиньо. Клуб из Парижа готов предложить за игрока 47 млн евро.
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