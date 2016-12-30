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Мендеш: «Китайский клуб предлагает за Роналду 300 млн евро»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Реал, Роналду Криштиану
Сегодня, 01:42 | Источник: Sport.sky.it | Редакция: Павел Молочный

Футбольный агент Жорже Мендеш рассказал о предложении от одного из китайских клубов по его клиенту, нападающему «Реала» Криштиану Роналду:

«Китайский клуб предлагает за Роналду 300 млн евро и зарплату – 100 млн евро в год. Но деньги это не главное. „Реал“ – это его жизнь».

Напомним, что аргентинский нападающий Карлос Тевес после перехода в китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» стал самым высокооплачиваемым футболистом на планете.

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