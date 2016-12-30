Мендеш: «Китайский клуб предлагает за Роналду 300 млн евро»
Сегодня, 01:42 | Источник: Sport.sky.it | Редакция: Павел Молочный
Футбольный агент Жорже Мендеш рассказал о предложении от одного из китайских клубов по его клиенту, нападающему «Реала» Криштиану Роналду:
«Китайский клуб предлагает за Роналду 300 млн евро и зарплату – 100 млн евро в год. Но деньги это не главное. „Реал“ – это его жизнь».
Напомним, что аргентинский нападающий Карлос Тевес после перехода в китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» стал самым высокооплачиваемым футболистом на планете.
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