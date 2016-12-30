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«Спартак» заинтересовался 18-летним конголезским хавбеком «Тираны»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Спартак М, Ндокит Мервиль
Сегодня, 02:00 | Источник: drcpf.net | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник албанской «Тираны» Мервиль Ндокит может продолжить карьеру в московском «Спартаке».

Сообщается, что российский клуб уже сделал предложение «Тиране» о трансфере 18-летнего хавбека, но албанский клуб не собирается продавать игрока до следующего лета.

Напомним, что красно-белые также интересуются двумя полузащитниками из РФПЛ Максимом Канунниковым и Дмитрием Полозом.

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