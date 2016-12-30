Хави: «Сборная Каталонии входила бы в число 10-15 лучших команд мира»

Экс-полузащитник «Барселоны» Хави, теперь играющий за катарский «Аль-Садд», убежден, что сборная Каталонии входила бы в число 10-15 лучших команд мира, если бы она была признана ФИФА:

«Я всегда с радостью возвращаюсь домой, для меня большая гордость выступать за национальную команду. Сборная Каталонии могла бы быть в числе 10-15 лучших команд мира. Каталонская футбольная сборная – это реальное отражение силы каталонского спорта. Несомненно, мы сильны в разных аспектах».

Напомним, Хави был вызван в сборную Каталонии на товарищеский матч против национальной команды Туниса. Встреча между этими командами, прошедшая 28 декабря в каталонском городе Жирона, завершилась со счетом 3:3.