Рейтинг@Mail.ru

Щесны: «Мне все еще обидно за гол Игуаина»

Матч: ЮвентусЮвентус1 : 0РомаРома
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: игроки, Щесны Войцех, Игуаин Гонсало
Сегодня, 02:46 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Голкипер «Арсенала» Войцех Щесны, на правах аренды выступающий за «Рому», разбирая значимые моменты для римского клуба в 2016 году, поделился мнением о поединке 17-го тура Серии A против «Ювентуса» (0:1), когда единственный гол в матче на свой счет записал форвард туринцев Гонсало Игуаин:

«Это было похоже на матч против „Реала“. Мы играли в хороший футбол на трудном стадионе, мы владели мячом, но вернулись домой без очков.

Гол Игуаина до сих пор приносит боль, но я признаю, что он забил отличный мяч. Именно поэтому он стоит 90 миллионов евро. Он, пожалуй, один из лучших нападающих в мире, и он умеет забивать голы в важнейших матчах».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 03:50
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 03:04
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 02:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
02:20 Хави: «Сборная Каталонии входила бы в число 10-15 лучших команд мира» 4
Вчера
23:56 Борини не хочет покидать «Сандерленд» ради топ-клубов Италии 4
23:46 Дракслер в месяц в ПСЖ будет получать 450 тысяч евро 5
Александр Чистяков
Топ-10. Свободны с будущего лета
​У кого из видных футболистов истекает контракт в конце сезона? «Соккер.ру» называет игроков, с которыми официально можно вести переговоры с 1-го января!
Комментариев: 8
19:40 Экс-игрок «Ювентуса» и «Ливерпуля» Поульсен завершил карьеру 6
16:30 Месси - лучший плеймейкер 2016 года по версии IFFHS 94
12:51 Депай замечен за курением кальяна 30
12:39 Фото Ринкон пройдёт медосмотр в «Ювентусе» 20
stlouis
Лучший игрок-2016: Роналду побеждает!
В течение недели пользователи и сотрудники «Соккер.ру» выбирали лучшего игрока 2016 года. И вот результаты голосования подсчитаны, и мы можем объявить победителя!
Комментариев: 68
10:08 Фото Усман Дембеле - лучший игрок Бундеслиги в декабре 3
все материалы по этой теме
Турниры