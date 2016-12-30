Щесны: «Мне все еще обидно за гол Игуаина»

Голкипер «Арсенала» Войцех Щесны, на правах аренды выступающий за «Рому», разбирая значимые моменты для римского клуба в 2016 году, поделился мнением о поединке 17-го тура Серии A против «Ювентуса» (0:1), когда единственный гол в матче на свой счет записал форвард туринцев Гонсало Игуаин:

«Это было похоже на матч против „Реала“. Мы играли в хороший футбол на трудном стадионе, мы владели мячом, но вернулись домой без очков.

Гол Игуаина до сих пор приносит боль, но я признаю, что он забил отличный мяч. Именно поэтому он стоит 90 миллионов евро. Он, пожалуй, один из лучших нападающих в мире, и он умеет забивать голы в важнейших матчах».