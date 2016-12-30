«Галатасарай» зимой попытается купить Алейша Видаля

Защитник «Барселоны» Алейш Видаль зимой может сменить «Барселону» на «Галатасарай».

Сообщается, что турецкий клуб уже начал переговоры с представителями каталонской команды.

Напомним, 27-летний игрок ранее заявил, что не собирается покидать «Барселону», несмотря на малое количество игровой практики.