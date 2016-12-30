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«Галатасарай» зимой попытается купить Алейша Видаля

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Галатасарай, Барселона, Видаль Алейш
Сегодня, 03:01 | Источник: Sport.es | Редакция: Павел Молочный

Защитник «Барселоны» Алейш Видаль зимой может сменить «Барселону» на «Галатасарай».

Сообщается, что турецкий клуб уже начал переговоры с представителями каталонской команды.

Напомним, 27-летний игрок ранее заявил, что не собирается покидать «Барселону», несмотря на малое количество игровой практики.

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