«Галатасарай» зимой попытается купить Алейша Видаля
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Галатасарай, Барселона, Видаль Алейш
Сегодня, 03:01 | Источник: Sport.es | Редакция: Павел Молочный
Защитник «Барселоны» Алейш Видаль зимой может сменить «Барселону» на «Галатасарай».
Сообщается, что турецкий клуб уже начал переговоры с представителями каталонской команды.
Напомним, 27-летний игрок ранее заявил, что не собирается покидать «Барселону», несмотря на малое количество игровой практики.
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