«Лион», «Марсель» и «Боруссия» Д поборются за Сансона
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Боруссия Д, Монпелье, Лион, Марсель, Сансон Морган
Сегодня, 03:22 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный
Полузащитник «Монпелье» Морган Сансон заинтересовал клубы из АПЛ и французской Лиги 1, а также дортмундскую «Боруссию».
На 22-летнего французского хавбека помимо «шмелей» претендуют «Лион», «Марсель», «Вест Бромвич» и «Борнмут». Сообщается, что «Монпелье» может отпустить игрока за сумму около 7.5 млн евро
В текущем сезоне чемпионата Франции Сансон стал автором 3 голов и 7 голевых передач в 19 матчах.
Напомним, президент «Монпелье» прокомментировал слухи об интересе клуба к форварду Эммануэлю Адебайору, на данный момент являющемуся свободным агентом.
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