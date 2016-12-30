«Лион», «Марсель» и «Боруссия» Д поборются за Сансона

Полузащитник «Монпелье» Морган Сансон заинтересовал клубы из АПЛ и французской Лиги 1, а также дортмундскую «Боруссию».

На 22-летнего французского хавбека помимо «шмелей» претендуют «Лион», «Марсель», «Вест Бромвич» и «Борнмут». Сообщается, что «Монпелье» может отпустить игрока за сумму около 7.5 млн евро

В текущем сезоне чемпионата Франции Сансон стал автором 3 голов и 7 голевых передач в 19 матчах.

Напомним, президент «Монпелье» прокомментировал слухи об интересе клуба к форварду Эммануэлю Адебайору, на данный момент являющемуся свободным агентом.