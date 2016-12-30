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Жилберто Силва: «Неймар через пару лет станет лучшим в мире игроком»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Неймар, Жилберто Силва
Сегодня, 03:46 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный

Бывший игрок сборной Бразилии Жилберто Силва утверждает, что нападающий «Барселоны» Неймар в скором времени сможет официально называться лучшим игроком в мире, после того как получит «Золотой мяч»:

«Неймар – лучший бразильский футболист и один из лучших в мире игроков. Я думаю, пока он находится немного позади Криштиану и Месси, так как только недавно приехал в Европу. Но я уверен в том, что Неймар через пару лет поднимет над головой свой трофей».

Сам Неймар ранее отметил, что играет в футбол не ради «Золотого мяча».

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