Бывший игрок ЦСКА Марк Гонсалес продолжит карьеру в «Коло-Коло»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2011/2012, Заграница: трансферные слухи, ЦСКА, Коло-Коло, Гонсалес Марк
Сегодня, 04:05 | Источник: biobiochile.cl | Редакция: Павел Молочный
Бывший полузащитник московского ЦСКА Марк Гонсалес в ближайшее время должен быть официально представлен в качестве игрока чилийского клуба «Коло-Коло».
За московских «армейцев» 32-летний чилиец выступал с 2009 по 2014 год, но пропустил большую часть матчей из-за серьезных травм.
Напомним, что экс-полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда может продолжить карьеру в США.
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