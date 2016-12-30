Бывший игрок ЦСКА Марк Гонсалес продолжит карьеру в «Коло-Коло»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Марк Гонсалес в ближайшее время должен быть официально представлен в качестве игрока чилийского клуба «Коло-Коло».

За московских «армейцев» 32-летний чилиец выступал с 2009 по 2014 год, но пропустил большую часть матчей из-за серьезных травм.

Напомним, что экс-полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда может продолжить карьеру в США.