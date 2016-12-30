Билич: «У „Вест Хэма“ нет шансов заполучить Рэшфорда»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич полагает, что у клуба нет шансов подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда:

«Есть ли возможность подписать Рэшфорда? Нет. Нет ни единого шанса заполучить его. У МЮ много игр впереди, четыре турнира. Он будет играть. Так что это невозможно».

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» собирается арендовать у «манкунианцев» 19-летнего форварда, но в МЮ на предложение «молотобойцев» ответили отказом.