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Билич: «У „Вест Хэма“ нет шансов заполучить Рэшфорда»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Вест Хэм, Ман Юнайтед, Билич Славен , Рэшфорд Маркус
Сегодня, 04:37 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич полагает, что у клуба нет шансов подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда:

«Есть ли возможность подписать Рэшфорда? Нет. Нет ни единого шанса заполучить его. У МЮ много игр впереди, четыре турнира. Он будет играть. Так что это невозможно».

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» собирается арендовать у «манкунианцев» 19-летнего форварда, но в МЮ на предложение «молотобойцев» ответили отказом.

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