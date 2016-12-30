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Клопп похвалил Гвардиолу за то, что тот решился тренировать «Манчестер Сити»

Матч: ЛиверпульЛиверпуль-:-Манчестер СитиМанчестер Сити
Начало матча: Завтра, 20:30
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: тренеры, Гвардиола Хосеп , Клопп Юрген
Сегодня, 04:58 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 19-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» похвалил наставника «горожан» Хосепа Гвардиолу:

«Он мог выбрать более простую работу в менее сложных чемпионатах, однако он предпочел возглавить „Манчестер Сити“ и работать в АПЛ. Он хотел этого и полностью отдавал себе отчет в том, что делает. У Гвардиолы были великолепные игроки в „Барселоне“ и „Баварии“, однако именно он поставил им ту игру, которую они показывали. Теперь любому новому тренеру „Барсы“ будут говорить: „Кстати, не забывайте: мы играем так, как учил Гвардиола“. Это наибольшее влияние тренера, которое можно представить. В „Баварии“ с любовью вспоминают годы его работы с ней».

Сам Гвардиола не так давно признался, что достигал успеха благодаря наличию выдающихся футболистов в составах его бывших команд.

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