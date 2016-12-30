Клопп похвалил Гвардиолу за то, что тот решился тренировать «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 19-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» похвалил наставника «горожан» Хосепа Гвардиолу:

«Он мог выбрать более простую работу в менее сложных чемпионатах, однако он предпочел возглавить „Манчестер Сити“ и работать в АПЛ. Он хотел этого и полностью отдавал себе отчет в том, что делает. У Гвардиолы были великолепные игроки в „Барселоне“ и „Баварии“, однако именно он поставил им ту игру, которую они показывали. Теперь любому новому тренеру „Барсы“ будут говорить: „Кстати, не забывайте: мы играем так, как учил Гвардиола“. Это наибольшее влияние тренера, которое можно представить. В „Баварии“ с любовью вспоминают годы его работы с ней».

Сам Гвардиола не так давно признался, что достигал успеха благодаря наличию выдающихся футболистов в составах его бывших команд.