Рейтинг@Mail.ru

Клопп: «Интерес „Ливерпуля“ к Окслейду-Чемберлену – это нонсенс»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ливерпуль, Арсенал, Окслейд-Чемберлен Алекс, Клопп Юрген
Сегодня, 05:16 | Источник: Skysports.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп опроверг интерес «мерсисайдцев» к полузащитнику «Арсенала» Алексу Окслейду-Чемберлену:

«Обычно я не комментирую трансферные слухи, но могу сделать исключение. Это нонсенс».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
05:33 Слухи «Дженоа» близка к подписанию Эрнанеса 0
04:21 Туран: «Предложения из Китая? Я играю в величайшем клубе мира» 1
04:05 Слухи Бывший игрок ЦСКА Марк Гонсалес продолжит карьеру в «Коло-Коло» 2
03:22 Слухи «Лион», «Марсель» и «Боруссия» Д поборются за Сансона 1
03:01 Слухи «Галатасарай» зимой попытается купить Алейша Видаля 0
02:00 Слухи «Спартак» заинтересовался 18-летним конголезским хавбеком «Тираны» 7
01:42 Слухи Мендеш: «Китайский клуб предлагает за Роналду 300 млн евро» 8
01:26 Слухи Неймар уговаривает Коутиньо перейти в «Барселону» 4
01:04 Слухи Зозулей интересуется клуб из Китая 2
Вчера
23:43 Слухи «Челси» и «Бавария» претендуют на де Врея 2
все материалы по этой теме
Турниры