Клопп: «Интерес „Ливерпуля“ к Окслейду-Чемберлену – это нонсенс»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ливерпуль, Арсенал, Окслейд-Чемберлен Алекс, Клопп Юрген
Сегодня, 05:16 | Источник: Skysports.com | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп опроверг интерес «мерсисайдцев» к полузащитнику «Арсенала» Алексу Окслейду-Чемберлену:
«Обычно я не комментирую трансферные слухи, но могу сделать исключение. Это нонсенс».
Другие материалы по теме:
05:33 Слухи «Дженоа» близка к подписанию Эрнанеса 0
03:01 Слухи «Галатасарай» зимой попытается купить Алейша Видаля 0
01:26 Слухи Неймар уговаривает Коутиньо перейти в «Барселону» 4
01:04 Слухи Зозулей интересуется клуб из Китая 2
Вчера
23:43 Слухи «Челси» и «Бавария» претендуют на де Врея 2
Или войдите через