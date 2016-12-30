Клопп: «Интерес „Ливерпуля“ к Окслейду-Чемберлену – это нонсенс»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп опроверг интерес «мерсисайдцев» к полузащитнику «Арсенала» Алексу Окслейду-Чемберлену:

«Обычно я не комментирую трансферные слухи, но могу сделать исключение. Это нонсенс».