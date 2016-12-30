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«Дженоа» близка к подписанию Эрнанеса

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Дженоа, Ювентус, Эрнанес
Сегодня, 05:33 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Ювентуса» Эрнанес близок к переходу в другой клуб из Серии A «Дженоа».

По информации источника, 31-летний бразилец скорее всего перейдет в клуб из Генуи на правах аренды с правом выкупа.

Помимо «Дженоа» Эрнанесом интересуются китайские клубы «Хебей Форчун» и «Шанхай Шэньхуа», а также американские «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Сиэтл Саундерс».

Напомним, что летом этого года сообщалось об интересе к игроку со стороны петербургского «Зенита».

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