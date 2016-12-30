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«Челси» заинтересовался ван Дейком

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Ван Дейк Вирджил
Сегодня, 08:47 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Центрбек «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк заинтересовал еще один английский топ-клуб. По информации источника, 25-летний защитник вслед за «Манчестер Сити» понадобился и «Челси». «Синие» могут купить ван Дейка в январе, тогда как «горожане» рассчитывают подписать игрока летом. 

«Саутгемптон» оценил ван Дейка в 60 млн фунтов.

В этом сезоне он провел 18 матчей в АПЛ и забил 1 гол.

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