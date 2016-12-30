«Челси» заинтересовался ван Дейком

Центрбек «Саутгемптона» Вирджил ван Дейк заинтересовал еще один английский топ-клуб. По информации источника, 25-летний защитник вслед за «Манчестер Сити» понадобился и «Челси». «Синие» могут купить ван Дейка в январе, тогда как «горожане» рассчитывают подписать игрока летом.

«Саутгемптон» оценил ван Дейка в 60 млн фунтов.

В этом сезоне он провел 18 матчей в АПЛ и забил 1 гол.