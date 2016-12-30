Крон-Дели вскоре вернется на поле

Полузащитник «Севильи» Микаэль Крон-Дели практически восстановился после перелома левой коленной чашечки, который он получил еще в апреле, в поединке Лиги Европы с «Шахтером».

По информации источника, 33-летний датчанин вернется на поле в начале следующего года. Главный тренер команды Хорхе Сампаоли ждет возвращения хавбека и рассчитывает на него.