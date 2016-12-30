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Крон-Дели вскоре вернется на поле

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Севилья, Крон-Дели Микаэль
Сегодня, 09:08 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Севильи» Микаэль Крон-Дели практически восстановился после перелома левой коленной чашечки, который он получил еще в апреле, в поединке Лиги Европы с «Шахтером».

По информации источника, 33-летний датчанин вернется на поле в начале следующего года. Главный тренер команды Хорхе Сампаоли ждет возвращения хавбека и рассчитывает на него.

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