Крон-Дели вскоре вернется на поле
Сегодня, 09:08 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Севильи» Микаэль Крон-Дели практически восстановился после перелома левой коленной чашечки, который он получил еще в апреле, в поединке Лиги Европы с «Шахтером».
По информации источника, 33-летний датчанин вернется на поле в начале следующего года. Главный тренер команды Хорхе Сампаоли ждет возвращения хавбека и рассчитывает на него.
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