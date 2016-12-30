Харгривз включил Роналду в свою команду мечты из пяти человек

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз составил свою команду мечты из пяти человек. Примечательно, что полузащитник, большую часть карьеры выступавший в «Баварии», в свою символическую сборную включил только игроков МЮ.

Команда Харгривза выглядит следующим образом.

Ван дер Сар — Фердинанд — Гиггз, Скоулз — Роналду.

Ранее подобную команду составил полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас.