Рейтинг@Mail.ru

Харгривз включил Роналду в свою команду мечты из пяти человек

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Ман Юнайтед, Харгривз Оуэн, Ван дер Сар Эдвин, Фердинанд Рио, Скоулз Пол, Гиггз Райан , Роналду Криштиану
Сегодня, 09:25 | Источник: Goal.com | Фото: Goal | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз составил свою команду мечты из пяти человек. Примечательно, что полузащитник, большую часть карьеры выступавший в «Баварии», в свою символическую сборную включил только игроков МЮ.

Команда Харгривза выглядит следующим образом.

Ван дер Сар — Фердинанд — Гиггз, Скоулз — Роналду.

Ранее подобную команду составил полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 10:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:01
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:57
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:46
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 09:39
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 09:31
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
00:35 Видео «Тоттенхэм» разгромил «Саутгемптон» 33
28 декабря 2016
22:12 Фото Окриашвили - лучший игрок Грузии в уходящем году 4
21:57 «Саутгемптон» - «Тоттенхэм»: стартовые составы 11
21:36 Федерация футбола Руанды запретила колдовство во время матчей 36
Tott_Hot
Отцы и дети Бундеслиги
В предыдущих cвоих статьях блогер «Соккер.ру» Tott_Hot уже прошелся по Англии, Италии и Франции в поисках самых успешных клубов. Следующая остановка - Германия!
Комментариев: 7
16:47 Фото Вейналдум намекнул на переход Промеса в «Ливерпуль» 42
27 декабря 2016
23:20 Роналду шесть лет подряд забивает минимум 55 мячей за год 32
22:08 Видео «Ливерпуль» разгромил «Сток Сити» 81
19:19 «Ливерпуль» - «Сток Сити»: Крауч выйдет в основе гостей 6
13:46 В Уганде погибли футболисты в результате переворота лодки на озере 24
все материалы по этой теме
Турниры