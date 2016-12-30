Харгривз включил Роналду в свою команду мечты из пяти человек
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Ман Юнайтед, Харгривз Оуэн, Ван дер Сар Эдвин, Фердинанд Рио, Скоулз Пол, Гиггз Райан , Роналду Криштиану
Сегодня, 09:25 | Источник: Goal.com | Фото: Goal | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз составил свою команду мечты из пяти человек. Примечательно, что полузащитник, большую часть карьеры выступавший в «Баварии», в свою символическую сборную включил только игроков МЮ.
Команда Харгривза выглядит следующим образом.
Ван дер Сар — Фердинанд — Гиггз, Скоулз — Роналду.
Ранее подобную команду составил полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас.
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