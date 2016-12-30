«Челси» может увеличить зарплату Куртуа, чтобы удержать его от перехода в «Реал»

В стане «Реала» опасаются, что «Челси» улучшит контракт голкипера Тибо Куртуа, чтобы удержать его от переезда в Мадрид будущим летом. «Синие» планируют начать переговоры по новому контракту с бельгийцем. На данный момент Куртуа зарабатывает порядка 100 тысяч фунтов в неделю, но лондонцы могут предложить ему новый договор с окладом в 150 тысяч фунтов.

В этом сезоне Куртуа находится в блестящей форме. «Челси» выдал серию из 12 побед подряд, а вратарь 10 из этих матчей провел на ноль. Летом 2015 года лондонцы уже отказались продавать голкипера в «Реал» за 73 млн фунтов, а теперь будут требовать еще больше.