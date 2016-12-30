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«Челси» может увеличить зарплату Куртуа, чтобы удержать его от перехода в «Реал»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Реал, Куртуа Тибо
Сегодня, 09:42 | Источник: Telegraph.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

В стане «Реала» опасаются, что «Челси» улучшит контракт голкипера Тибо Куртуа, чтобы удержать его от переезда в Мадрид будущим летом. «Синие» планируют начать переговоры по новому контракту с бельгийцем. На данный момент Куртуа зарабатывает порядка 100 тысяч фунтов в неделю, но лондонцы могут предложить ему новый договор с окладом в 150 тысяч фунтов.

В этом сезоне Куртуа находится в блестящей форме. «Челси» выдал серию из 12 побед подряд, а вратарь 10 из этих матчей провел на ноль. Летом 2015 года лондонцы уже отказались продавать голкипера в «Реал» за 73 млн фунтов, а теперь будут требовать еще больше.

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