Нагиев: «„Крестовский“ отражает то, что происходит в стране»

Известный актер, а также болельщик «Зенита» Дмитрий Нагиев рассказал о своих впечатлениях от игры «сине-бело-голубых» и от долгостроя на Крестовском острове.

«Конечно за матчами „Зенита“ удается следить. У меня хорошие отношения с форвардами команды и другими игроками. Со многими теплые человеческие отношения, кого-то уважаю как спортсмена. В принципе болею за наш футбол, ратую за то, чтобы мы выходили на серьезный международный уровень и перестали списывать свои проигрыши чисто на политическую составляющую. Нет, мяч круглый, поле зеленое, погода хорошая. Есть условия – давайте добиваться результата.

Работа Луческу? Пока сложно делать выводы. Это не то время, когда режиссер может назвать проект своим. Давайте дадим Луческу еще немного времени.

Стадион на Крестовском острове? Что тут сказать… Этот стадион в какой-то степени отражает то, что происходит в стране. Отсутствие логики, баснословные траты... На сегодня я с улыбкой и неким недоумением смотрю на это сооружение».