Нагиев: «„Крестовский“ отражает то, что происходит в стране»
Известный актер, а также болельщик «Зенита» Дмитрий Нагиев рассказал о своих впечатлениях от игры «сине-бело-голубых» и от долгостроя на Крестовском острове.
«Конечно за матчами „Зенита“ удается следить. У меня хорошие отношения с форвардами команды и другими игроками. Со многими теплые человеческие отношения, кого-то уважаю как спортсмена. В принципе болею за наш футбол, ратую за то, чтобы мы выходили на серьезный международный уровень и перестали списывать свои проигрыши чисто на политическую составляющую. Нет, мяч круглый, поле зеленое, погода хорошая. Есть условия – давайте добиваться результата.
Работа Луческу? Пока сложно делать выводы. Это не то время, когда режиссер может назвать проект своим. Давайте дадим Луческу еще немного времени.
Стадион на Крестовском острове? Что тут сказать… Этот стадион в какой-то степени отражает то, что происходит в стране. Отсутствие логики, баснословные траты... На сегодня я с улыбкой и неким недоумением смотрю на это сооружение».
Или войдите через
https://www.youtube.com/watch?v=EHc2TG90VWM
От таких новостей, как плюхающийся в воду с единственного (у морской державы!) ржавого советского авианосца ржавый советский истребитель, как падающий 33-летний старый советский ТУ, на котором, по сути, заложниками Путина гибнут лучшие люди страны, просто плакать хочется.
От таких новостей, как плюхающийся в воду с единственного (у морской державы!) ржавого советского авианосца ржавый советский истребитель, как падающий 33-летний старый советский ТУ, на котором, по сути, заложниками Путина гибнут лучшие люди страны, просто плакать хочется.
это ещё круче))
Тем же путем? Не пойдет. Не заметил пока этого пути(во внутренней политике, по внешней вопросов нет).
Уж про 59коватую рекламу с его участием молчу.
БУГАГА
> что путин, что навальный, всего лишь актёры! вопрос - кто режиссёр?
по причине "Вы не можете отвечать на комментарии жменя семечек, т.к. он добавил Вас в игнор" ответ такой
с этим-то как раз все ясно
это СЕРЕЖА КОТЛИН, а ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА его зам
и болеешь за мешок? дима, ты как твои фильмы - бесполезный и бездарный