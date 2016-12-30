Игроки «Спартака» рассказали, с чем у них ассоциируется Новый год
Сегодня, 10:32 | Источник: youtube.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Футболисты «Спартака» в интервью клубному телевидению рассказали, с чем у них ассоциируется встреча Нового года.
Видео взято с официального канала «ФК Спартак» на YouTube.
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