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Игроки «Спартака» рассказали, с чем у них ассоциируется Новый год

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: игроки, Спартак М
Сегодня, 10:32 | Источник: youtube.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Футболисты «Спартака» в интервью клубному телевидению рассказали, с чем у них ассоциируется встреча Нового года.

Видео взято с официального канала «ФК Спартак» на YouTube.

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