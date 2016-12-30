Дед Мороз подарил Акинфееву сухари

Александр Чистяков «Анжи» Керимова. Взлёты и падения Осман Кадиев стал новым владельцем «Анжи» и собирается развивать футбол в Дагестане, а «Соккер.ру» вспоминает почти шестилетнюю эпоху правления его предшественника. Комментариев: 18

Станислав Горин Как «Зениту» стать чемпионом? Роббен в Санкт-Петербург не спешит, но «Соккер.ру» называет людей других позиций и методы, которые может применить Луческу, чтобы огорчить «Спартак». Комментариев: 44