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Дед Мороз подарил Акинфееву сухари

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, ЦСКА, Акинфеев Игорь
Сегодня, 11:25 | Источник: Твиттер ФК ЦСКА | Редакция: Дмитрий Кристя

ЦСКА продолжает выпускать свою серию предновогодних роликов. В новом видео Дед Мороз пробрался в раздевалку «армейцев» и оставил для игроков подарки. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев получил в подарок сухари.

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