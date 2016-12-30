Дед Мороз подарил Акинфееву сухари
Сегодня, 11:25 | Источник: Твиттер ФК ЦСКА | Редакция: Дмитрий Кристя
ЦСКА продолжает выпускать свою серию предновогодних роликов. В новом видео Дед Мороз пробрался в раздевалку «армейцев» и оставил для игроков подарки. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев получил в подарок сухари.
Другие материалы по теме:
Вчера
Александр Чистяков
Осман Кадиев стал новым владельцем «Анжи» и собирается развивать футбол в Дагестане, а «Соккер.ру» вспоминает почти шестилетнюю эпоху правления его предшественника.
28 декабря 2016
23:21 Официально Осман Кадиев стал новым владельцем «Анжи» 89
Станислав Горин
Роббен в Санкт-Петербург не спешит, но «Соккер.ру» называет людей других позиций и методы, которые может применить Луческу, чтобы огорчить «Спартак».
Станислав Горин
В Томске и Махачкале закончились деньги на футбол. «Амкар», «Уфа» и «Крылья Советов» за зиму тоже ослабнут. «Соккер.ру» интересно, кто выиграет в итоге?
27 декабря 2016
17:33 Видео ЦСКА: «С Новым и-го-годом!» 72
Или войдите через
----------------
Игорь хотел взять подарок,но мешочек сухарей проскользил сквозь ладошки((
----------------
Игорь хотел взять подарок,но мешочек сухарей проскользил сквозь ладошки((
На ветках про рубин фиг найдешь (просто про рубин ничего не пишут))0, зато обожает ветки ЦСКА и зени.
Эх дядя.
----------------
Игорь хотел взять подарок,но мешочек сухарей проскользил сквозь ладошки((