В Китае готовы платить Витселю 18 млн евро в год

Некий китайский клуб готов предложить полузащитнику «Зенита» Акселю Витселю контракт, рассчитанный на 4.5 года, сообщает итальянский журналист Массимилиано Нероззи. По этому договору бельгиец будет получить 18 млн евро в год. Название клуба не уточняется, но известно, что он уже согласовал вопросы с «Зенитом», и теперь слово за Витселем.

Также хавбеком интересуется «Ювентус», который, по последним слухам, готов выложить 12 млн евро.

Контракт бельгийца с «Зенитом» истекает летом.