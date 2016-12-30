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В Китае готовы платить Витселю 18 млн евро в год

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Витсель Аксель
Сегодня, 11:34 | Источник: Твиттер Массимилиано Нероззи | Редакция: Дмитрий Кристя

Некий китайский клуб готов предложить полузащитнику «Зенита» Акселю Витселю контракт, рассчитанный на 4.5 года, сообщает итальянский журналист Массимилиано Нероззи. По этому договору бельгиец будет получить 18 млн евро в год. Название клуба не уточняется, но известно, что он уже согласовал вопросы с «Зенитом», и теперь слово за Витселем. 

Также хавбеком интересуется «Ювентус», который, по последним слухам, готов выложить 12 млн евро.

Контракт бельгийца с «Зенитом» истекает летом.

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