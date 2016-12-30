Вертонген не будет наказан за отмашку в матче с «Саутгемптоном»

Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген не будет наказан за отмашку по лицу Джея Родригеса в матче 18-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (4:1). Комитет FA из трех человек так и не смог прийти к единому мнению относительно действий бека, поэтому он избежал трехматчевой дисквалификации.

Интересно, что эпизод этот случился на 17-й минуте, при счете 1:0 в пользу хозяев, и если бы судья зафиксировал фол и назначил пенальти/удалил Вертонгена, то игра могла бы пойти совершенно по другому сценарию.