Рейтинг@Mail.ru

Вертонген не будет наказан за отмашку в матче с «Саутгемптоном»

Матч: СаутгемптонСаутгемптон1 : 4ТоттенхэмТоттенхэм
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Вертонген Ян
Сегодня, 11:50 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген не будет наказан за отмашку по лицу Джея Родригеса в матче 18-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (4:1). Комитет FA из трех человек так и не смог прийти к единому мнению относительно действий бека, поэтому он избежал трехматчевой дисквалификации.

Интересно, что эпизод этот случился на 17-й минуте, при счете 1:0 в пользу хозяев, и если бы судья зафиксировал фол и назначил пенальти/удалил Вертонгена, то игра могла бы пойти совершенно по другому сценарию.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 13:04
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:12
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 12:11, редактировал Сегодня 12:14
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:09
ответ пользователю Призрак Убитого Енота (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:08
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 12:05, редактировал Сегодня 12:06
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 11:59
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 11:58
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 11:55
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 11:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
12:48 Фото Гвардиола носит одни из самых дешевых часов среди тренеров АПЛ 18
12:00 МЮ увёл третьего скаута у «Манчестер Сити» 12
09:25 Фото Харгривз включил Роналду в свою команду мечты из пяти человек 17
Вчера
00:35 Видео «Тоттенхэм» разгромил «Саутгемптон» 33
28 декабря 2016
22:12 Фото Окриашвили - лучший игрок Грузии в уходящем году 4
21:57 «Саутгемптон» - «Тоттенхэм»: стартовые составы 11
21:36 Федерация футбола Руанды запретила колдовство во время матчей 36
Tott_Hot
Отцы и дети Бундеслиги
В предыдущих cвоих статьях блогер «Соккер.ру» Tott_Hot уже прошелся по Англии, Италии и Франции в поисках самых успешных клубов. Следующая остановка - Германия!
Комментариев: 7
16:47 Фото Вейналдум намекнул на переход Промеса в «Ливерпуль» 42
27 декабря 2016
23:20 Роналду шесть лет подряд забивает минимум 55 мячей за год 32
все материалы по этой теме
Турниры