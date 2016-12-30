Вертонген не будет наказан за отмашку в матче с «Саутгемптоном»
Сегодня, 11:50 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген не будет наказан за отмашку по лицу Джея Родригеса в матче 18-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (4:1). Комитет FA из трех человек так и не смог прийти к единому мнению относительно действий бека, поэтому он избежал трехматчевой дисквалификации.
Интересно, что эпизод этот случился на 17-й минуте, при счете 1:0 в пользу хозяев, и если бы судья зафиксировал фол и назначил пенальти/удалил Вертонгена, то игра могла бы пойти совершенно по другому сценарию.
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Tott_Hot
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да и судья заряженный по ходу, уэбб (сафский) назначает судей на матчи, леви после сафа корпус арендовал
Последние 7 матчей «Тоттенхэма», которые судил Майк Дин:
- 6 побед, 1 ничья и 0 поражений тотенхэма
- 5 пенальти для тотенхэма
- 3 красные карточки соперникам тотенхэма
Совпадение? Не думаю.
https://www.youtube.com/watch?v=mss7Y7h3Fb8
- 6 побед, 1 ничья и 0 поражений тотенхэма
- 5 пенальти для тотенхэма
- 3 красные карточки соперникам тотенхэма
Совпадение? Не думаю.
Последние 7 матчей «Тоттенхэма», которые судил Майк Дин:
- 6 побед, 1 ничья и 0 поражений тотенхэма
- 5 пенальти для тотенхэма
- 3 красные карточки соперникам тотенхэма
Совпадение? Не думаю.
https://www.youtube.com/watch?v=oLoBmf26gPs
https://www.youtube.com/watch?v=StRVqK7xgw4