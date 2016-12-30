МЮ увёл третьего скаута у «Манчестер Сити»
Сегодня, 12:00 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
«Манчестер Юнайтед» переманил скаута «Сити» Ронни Кьюсика. В январе он приступит к работе в новом клубе. В «Сити» Кьюсик занимался поиском молодых талантов в северо-западном регионе Англии, тем же он займется и в МЮ.
Это уже третий скаут, которого «дьяволы» увели у «горожан». После ухода первых двух «Сити» предложил новые контракты всем ведущим сотрудникам своей академии и скаутам, но пока это не особо помогает.
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Tott_Hot
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вон шпоры дели алли из 3 лиги вытащили, ну и варди с марезом как свежее)
Хотя кажется не только МЮ,вроде многие английские команды.
Видать надеются в будущем что вырастит парочка классных игроков.
итого - скауты мс не сильней мюшных.
может подковерные игры жозе, дабы насолить пепу.