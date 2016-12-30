МЮ увёл третьего скаута у «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» переманил скаута «Сити» Ронни Кьюсика. В январе он приступит к работе в новом клубе. В «Сити» Кьюсик занимался поиском молодых талантов в северо-западном регионе Англии, тем же он займется и в МЮ.

Это уже третий скаут, которого «дьяволы» увели у «горожан». После ухода первых двух «Сити» предложил новые контракты всем ведущим сотрудникам своей академии и скаутам, но пока это не особо помогает.