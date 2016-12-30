Семак - новый главный тренер «Уфы»
Сегодня, 12:16 | Источник: ФК "Уфа" | Редакция: Дмитрий Кристя
Сергей Семак стал новым главным тренером «Уфы». Соглашение с 40-летним специалистом рассчитано на 1.5 года.
Это первый опыт Семака в качестве полноценного наставника команды.
В 2013 году Семак завершил карьеру профессионального игрока и вошел в тренерский штаб «Зенита» в качестве помощника Лучано Спаллетти. Впоследствии Семак был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Зенита» после увольнения итальянца.
Затем уступил место Андре Виллаш-Боашу, оставшись в его штабе. В сентябре - октябре 2015 руководил «Зенитом» в шести матчах чемпионата России в связи с дисквалификацией Виллаш-Боаша.
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Станислав Горин
В первой части российского сезона увидели немало удачных тренерских проектов, поэтому «Соккер.ру» предлагает не медлить – выбирайте наставника для сборной читателей.
Или войдите через
из него тренер как из Го"""на пуля))
А к нам значит Толя,Наш Капитан!)
Провалится, особенно на фоне успехов Ганчаренко.
Удачи!
Тем интереснее эксперимент. Удачи конечно!