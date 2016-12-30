Семак - новый главный тренер «Уфы»

Сергей Семак стал новым главным тренером «Уфы». Соглашение с 40-летним специалистом рассчитано на 1.5 года.

Это первый опыт Семака в качестве полноценного наставника команды.

В 2013 году Семак завершил карьеру профессионального игрока и вошел в тренерский штаб «Зенита» в качестве помощника Лучано Спаллетти. Впоследствии Семак был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Зенита» после увольнения итальянца.

Затем уступил место Андре Виллаш-Боашу, оставшись в его штабе. В сентябре - октябре 2015 руководил «Зенитом» в шести матчах чемпионата России в связи с дисквалификацией Виллаш-Боаша.