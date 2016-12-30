Гвардиола носит одни из самых дешевых часов среди тренеров АПЛ
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события, Манчестер Сити, Ман Юнайтед, Челси, Арсенал, Ливерпуль, Тоттенхэм, Дайч Шон , Гвардиола Хосеп , Моуриньо Жозе , Венгер Арсен , Почеттино Маурисио , Клопп Юрген , Куман Рональд , Мойес Дэвид , Эллардайс Сэм , Пулис Тони , Конте Антонио , Каранка Айтор , Пюэль Клод , Билич Славен , Раньери Клаудио
Сегодня, 12:48 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Бернли» Шон Дайч - обладатель самых дорогих часов среди тренеров АПЛ. Его хронометр Patek Philippe стоит 45 тысяч фунтов. Подобные модели есть у представителей королевской семьи Англии. Намного дешевле аксессуар у наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы - его стоимость составила 1 900 фунтов. Самым скромным среди тренеров АПЛ был Боб Брэдли, который, правда, уже уволен из «Суонси». Его часы стоят всего 40 фунтов.
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Tott_Hot
В предыдущих cвоих статьях блогер «Соккер.ру» Tott_Hot уже прошелся по Англии, Италии и Франции в поисках самых успешных клубов. Следующая остановка - Германия!
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Шум из ничего))
Ждём такую же статистику по трусам и носкам!
какой вывод мы должны сделать из этого?