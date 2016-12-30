Гвардиола носит одни из самых дешевых часов среди тренеров АПЛ

Главный тренер «Бернли» Шон Дайч - обладатель самых дорогих часов среди тренеров АПЛ. Его хронометр Patek Philippe стоит 45 тысяч фунтов. Подобные модели есть у представителей королевской семьи Англии. Намного дешевле аксессуар у наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы - его стоимость составила 1 900 фунтов. Самым скромным среди тренеров АПЛ был Боб Брэдли, который, правда, уже уволен из «Суонси». Его часы стоят всего 40 фунтов.

Burnley'nin hocası Sean Dyche saat konusunda rakip tanımamış... pic.twitter.com/CoJ3R9YNxq — Koray DURKAL (@kdurkal) 30 декабря 2016 г.