«Урал» подписал словенского защитника Балажица

28-летний центральный защитник из Словении Грегор Балажиц сегодня заключил с #ФКУрал контракт на 2,5 года. Подробности на нашем сайте позже pic.twitter.com/pMP3PkqJx6

— ФК Урал (@FCURAL) 30 декабря 2016 г.