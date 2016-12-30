«Урал» подписал словенского защитника Балажица
Сегодня, 13:50 | Источник: Твиттер ФК "Урал" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Урал» подписал 28-летнего центрального защитника Грегора Балажица. Контракт с игроком рассчитан на 2.5 года. Ранее словенец выступал в «Муре», «Эспаньоле», «Агиласе» и «Карпатах».
Ранее «Урал» пополнился 22-летним хавбеком Глушковым.
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