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Семак приведёт в тренерский штаб «Уфы» своего помощника

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: тренеры, Уфа, Семак Сергей
Сегодня, 14:02 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал назначение Сергея Семака на пост главного тренера команды.

«Мы рассматривали много кандидатов, и у нас сложилось мнение, что мы сделали правильный выбор в пользу Семака. Мы сделали предложение Сергею Богдановичу, он не отказался. Считаем, что он готов к самостоятельной большой работе, и мы рады, что он начнет ее именно в „Уфе“. У него есть ряд качеств и прогрессивных моментов, благодаря которым выбор пал на него.

Он приходит к нам побеждать в каждом отдельном матче. Конкретных задач на сезон мы не ставим. У нас есть вектор развития, к нему и идем. А когда будем готовы ставить задачи, тогда поставим

9 января команда соберется перед сбором в Москве, и тогда к ней присоединится помощник Семака. Это была его инициатива, имя мы назовем, когда будут подписаны все бумаги».

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