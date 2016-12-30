Семак приведёт в тренерский штаб «Уфы» своего помощника
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал назначение Сергея Семака на пост главного тренера команды.
«Мы рассматривали много кандидатов, и у нас сложилось мнение, что мы сделали правильный выбор в пользу Семака. Мы сделали предложение Сергею Богдановичу, он не отказался. Считаем, что он готов к самостоятельной большой работе, и мы рады, что он начнет ее именно в „Уфе“. У него есть ряд качеств и прогрессивных моментов, благодаря которым выбор пал на него.
Он приходит к нам побеждать в каждом отдельном матче. Конкретных задач на сезон мы не ставим. У нас есть вектор развития, к нему и идем. А когда будем готовы ставить задачи, тогда поставим
9 января команда соберется перед сбором в Москве, и тогда к ней присоединится помощник Семака. Это была его инициатива, имя мы назовем, когда будут подписаны все бумаги».
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Как не ставите задач?А побеждать в каждом отдельном матче?)))Или этот матч отдельно,а этот отдельно?
jet_четотам
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Надеюсь это не Писерман или Дикий мужчина)))